Qualcuno riesce pure a domandarsi perché agli juventini, così come a parecchi all’interno della stessa Juventus, la FIGC non stia molto simpatica. Una possibile risposta possono trovarla nelle dichiarazioni rilasciate al Mattino dall’ex procuratore Giuseppe Pecoraro, già distintosi nel suo triennio federale per gaffe e uscite infelici nei confronti della squadra bianconera. Un’acredine evidente, più consona ad un tifoso piuttosto che ad un rappresentante delle istituzioni sportive, seppur ex, ma talmente forte da fargli commettere un’altra scivolata.Nell’intervista. La Juve vinse in rimonta, ma a scatenare le ire di interisti e napoletani fu l’intervento di Pjanic su Rafinha, non punito dall’arbitro Orsato neanche col cartellino giallo (il bosniaco era già stato ammonito e, nel caso di doppia ammonizione, avrebbe potuto essere espulso ndr).Pecoraro racconta di essere stato subissato, nei giorni successivi a quella partita, di esposti presentati da associazioni di tifosi che chiedevano di fare chiarezza su quell’episodio, eE con sua enorme sorpresa nel file non trovò il dialogo relativo proprio a quell’episodio. Chiosa sibillina: “C’è bisogno di più trasparenza”, ridando fiato così ai rigurgiti dietrologici. Soprattutto a Napoli, dove sono ancora convinti di aver perso quello scudetto in un albergo di Firenze.Pecoraro compreso, essendo lui stesso un tifoso del Napoli, come confessò in tv a Marzullo, per niente “Sottovoce”, quel 2 febbraio 2018. Casuale non è stata nemmeno la scelta del principale quotidiano partenopeo come referente per questa rivelazione.partiti già all’attacco sui social e che, dall’alto della loro fittizia terzietà, stanno già chiedendo a gran voce l’azzeramento dei vertici Aia e la cacciata di Orsato, oltre alla revoca di quel campionato.come già avvenuto per le intercettazioni sul caso Agnelli-N’drangheta.Infatti pure stavolta ci è ricascato: il protocollo VAR non prevede consultazioni tra varisti e arbitri per quanto riguarda le ammonizioni.Sicuro di sollevare un vespaio contro quegli arbitri coi quali ha ammesso di avere avuto tensioni in passato. Anzi,fu proprio la direzione di Orsato in quell’Inter-Juve ad acuire. E due anni dopo lui la ritira fuori, a dimostrazione che le ruggini non sono state cancellate.Eppoi, quel brutto vizio di seguire il “sentimento popolare” che i procuratori federali si tramandano a vicenda, un canto delle sirene al quale nemmeno Pecoraro riusciva a resistere:Tifoso del Napoli era, tifoso del Napoli è rimasto. Ma per i terrapiattisti è credibile.