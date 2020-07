Siccome Pep Guardiola non arriverà alla Juventus, alla Continassa hanno deciso di costruirsi in proprio il loro Pep. L’esperimento si chiama Pirlo e alla Juve sono convinti possa avere buone possibilità di riuscita. Resta solo da capire in quanto tempo il Maestro sarà in grado di allenare la prima squadra:Il Maestro, d’accordo con la società, sa già cosa vuole fare da grande, così come la Juventus non sta puntando a caso su di lui. Sembra tutto ben pianificato e studiato e le parole sue e di Agnelli lo confermano clamorosamente. Aspettando l’Adrea, per la stagione 2020/21 la panchina resterà a Maurizio Sarri, perché – come ha ricordato lui stesso – ha un contratto. Tra l’atro, fino a giugno 2022, ed ha intenzione di rispettarlo. Fino alla Fine.Altro tecnico che divide tifoseria e dirigenza. Da quel che sono riuscito a carpire, agli Elkann (ovvero, la proprietà) non piace granché., quello che – dopo Calciopoli – alla Continassa pretendono di portare a casa ogni estate.Un titolo vinto grazie ai 31 gol di CR7 e gli 11 di Dybala, non di certo per l’abilità dell’ex bancario di Figline, che riscuote scarso appeal pure all’interno dello spogliatoio.Non mi pare. Per carità, piccoli dettagli, indicativi però di una situazione non proprio idilliaca.Circola voce che se la Juve dovesse uscire in Champions già col Lione, oppure dopo una brutta figura nei quarti contro City o Real, qualcosa in panchina potrebbe anche succedere.Alla Continassa non si aspettano che Sarri torni da Lisbona (se ci andrà) con la Maledetta, ma almeno porti la squadra in semifinale. Dovesse vincerla, meglio ancora, e a quel punto la riconferma sarebbe inevitabile, seppur con tutti i suoi rischi.Perché se c’è una cosa che Sarri ha palesato in modo evidente è quella di essere un corpo estraneo alla Juventus, voluto solo nel miraggio di un bel gioco, di un sarrismo modaiolo che non esiste se non nella testa di chi lo ha inventato. Pure alStesso percorso potrebbe già essere stato tracciato alla Juve con Pirlo, triennale di Sarri permettendo.