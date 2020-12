4







di Marcello Chirico

Di questa partita parleremo ovviamente a freddo nel solito commento del day after. Ma adesso, oltre ad augurarvi una bellissima notte, voglio dedicare un pensiero a tutti quelli che ce l'avevano con Pirlo. A tutti quelli che volevano già dargli un calcio nel sedere, a chi voleva richiamare Sarri, a chi era nostalgico di Allegri. A tutti quelli che 'questo è una rovina', 'questo non ne azzecca una', 'questo non sa allenare'. Ecco, Pirlo stasera vi ha dimostrato cosa sa fare. Come ha studiato la partita e perché questa è la gara della svolta. A domani, con buone nuove anche su Pogba...