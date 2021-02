6







di Marcello Chirico

La Juve vince l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Occhio però al ritorno: era importante segnare a San Siro, quei gol peseranno tanto nel prossimo confronto che ci sarà a Torino. Ora i bianconeri potranno permettersi un pareggio...



Avevano iniziato male, però. Concedendo di nuovo le praterie a una squadra che gioca solo di rimessa. Sul gol: De Ligt doveva chiudere, Buffon molto approssimativo. La reazione poi è stata buona, la trattenuta su Cuadrado era talmente evidente che non si poteva non concedere il penalty. E ora possono uscire tutte le polemiche che volete, ma era solare!



Ronaldo torna al gol e si è vinto grazie a lui. Pirlo non si faccia intimorire dalla sua reazione: se lo vuole tirare fuori, deve farlo.



Dalla difesa del risultato alle certezze che lascia questo Inter-Juve: guarda il video qui in basso.