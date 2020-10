di Marcello Chirico

La Juventus sorride trascinata da Alvaro Morata. Una doppietta dello spagnolo regala la prima vittoria in Europa nella carriera di Andrea Pirlo e decide la gara contro la Dinamo Kiev: 2-0 finale e partita mai in discussione, con i bianconeri che si mettono in tasca i primi tre punti iniziando nel migliore dei modi la cavalcata verso la finale di Istanbul. Dopo il pareggio di Crotone serviva una reazione importante e la squadra di Pirlo l'ha avuta, ritrovando il suo uomo Champions che con due gol ha sbancato Kiev.



Qui sotto il commento del direttore editoriale Marcello Chirico