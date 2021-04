3







di Marcello Chirico

La cosa positiva del post Fiorentina è il punto preso. Per come si erano messe le cose, il primo tempo poteva finire con la Viola in vantaggio di due gol.



Per fortuna, all'inizio della ripresa entra Morata e segna su iniziativa personale, e la Juve riesce ad avere la meglio pure sulle poche idee, sulla concretezza nulla, su tutte le mancanze palesate in questa stagione.



Non è una novità, è sempre la solita Juve che abbiamo visto nelle altre partite. La Fiorentina ha perso 15 partite, ma tra andata e ritorno ha portato via ai bianconeri 4 punti. Come il Benevento.



Pirlo ha detto: "L'abbiamo preparata diversamente". Ecco, quante volte gliel'abbiamo sentito dire? Allora mi domando: sono scarsi i giocatori - e qualcuno di scarso c'è - o sei tu allenatore che non riesci a inculcare le tue idee ai calciatori? Il problema nasce anche lì.



