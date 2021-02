La Juventus ieri all'Allianz Stadium contro la Roma ha sfoderato una prestazione convincente e intelligente. La squadra di Pirlo si è rivelata camaleontica e ha suonato uno spartito differente rispetto a molte altre occasioni, sapendo aspettare l'avversario e colpirlo nei suoi punti deboli. Purtroppo una performance colpita anche dalle solite malelingue sull'arbitraggio...

Ecco l'approfondito commento su Juve-Roma di Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com: un'analisi soddisfatta e appassionata!



(domani alle 18.15 non perdetevi l'appuntamento con L'Osservatorio Romano per parlare ancora di Roma e avvicinarci all'Inter in Coppa Italia)