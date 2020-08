Alla fine l’era Sarri è durata un solo anno. Non è stato sufficiente il solo scudetto a salvargli la panchina, l'uscita di scena dalla Champions League è costata caro e la Juventus ha optato per un rapido cambio, promuovendo a sorpresa Andrea Pirlo, preso in precedenza come allenatore dell’Under 23. Una scelta famigliare, essendo il Maestro rimasto nei cuori del popolo bianconero e in grande rapporto con Agnelli e i senatori della squadra. Ma anche una scelta di bilancio.



Qui sotto il commento di Marcello Chirico