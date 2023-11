Il detto "primo non prenderle" è stato adottato all'unisono da Allegri e Inzaghi, entrambi soddisfatti del pareggio. Alla fine della partita, Max ha dichiarato che il pareggio era il risultato che cercava, mantenendo la Juventus al secondo posto e inseguitrice dell'Inter, che non è riuscita a scappare. Un pareggio che sembra equo in base a quanto si è visto in campo e a quanto entrambe le squadre hanno prodotto.



Tuttavia, è importante affrontare un argomento che molte persone sembrano evitare oggi, perché è, per cambiare, un episodio sfavorevole per la Juventus. Si tratta dell'azione del gol del pareggio dell'Inter, compromessa da un fallo iniziale. Molti commentatori del VAR dopo la partita e gli esperti che analizzano le azioni sui giornali sembrano ignorare l'episodio, insistendo sul fatto che gli juventini lo abbiano inventato. Tuttavia, indipendentemente dal tipo di contatto che Darmian ha avuto con Chiesa, che sia stato un colpo di gomito, uno schiaffo o semplicemente una leggera pizzicata, l'intervento è considerato falloso. A meno che il regolamento non sia stato modificato in modo improvviso, come accade spesso per il protocollo VAR, dato che ad ogni giornata di campionato emergono nuove interpretazioni.