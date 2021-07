Tra i nodi di mercato che la Juventus deve sciogliere in estate, c'è anche quello legato al futuro di. L'attaccante è atteso in Italia nelle prossime ore dopo qualche giorno di relax a Miami dove non ha mai smesso di lavorare per farsi trovare pronto il giorno del raduno. Il giocatore vuole convincere Allegri, ritrovare il sorriso e dimenticarsi l'ultima stagione negativa, ma il suo futuro in bianconero è ancora in bilico e legato al contratto in scadenza nel 2022. La Juve no vuole rischiare di perderlo a zero tra un anno: o rinnova - sono ripresi i contatti telefonici con l'agente Antun, nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche lui in Italia - o verrà ceduto in questi mesi.