7







di Marcello Chirico

La Juventus non parte con il piede giusto, ma grazie ai cambi di Pirlo supera lo Spezia con un secco 3-0 con le reti di Morata, Chiesa e Cristiano Ronaldo, portandosi a 49 punti in classifica. La gara si preannuncia ostica fin dall’inizio, con la squadra di Italiano protagonista nella prima mezz’ora di gioco. Il risultato si sblocca nel secondo tempo, grazie all’ingresso di Bernardeschi e Morata che confezionano il vantaggio bianconero dopo soli 60 secondi dal loro ingresso. Tre punti fondamentali, sia per la classifica che per il morale, il modo giusto per lanciarsi verso i big match contro Lazio e Porto.



Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com, ne parla così nel suo video flash