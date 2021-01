Ieri sera la Juventus ha battuto 4-0 la Spal all'Allianz Stadium in una gara agevole, che ha messo in mostra tanti talenti bianconeri piuttosto interessanti. Ma questo non è l'unico tema che esce fuori da questo quarto di finale di Coppa Italia. C'è una direzione arbitrale che non ha convinto appieno, ci sono diversi singoli da commentare, e poi c'è il mercato!

Curiosi di sapere cosa ne pensa Marcello Chirico (direttore editoriale Ilbianconero.com) del match, dei giocatori della Juve e delle ipotesi di scambio Scamacca-Fagioli? Scopritelo in questo nuovo video: