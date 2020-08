11









Un mercato inesistente. Così lo definisce Marcello Chirico dalla splendida cornice di Noli Ligure. "Paratici? Al momento brancola un po' nel buio... - le parole del nostro direttore editoriale -. La nuova stagione è partita e la squadra è la stessa dell'anno scorso". Dunque, la stessa rosa di Sarri: e vogliamo che Pirlo lavori sull'identica base, già bocciata dal campo? "La rosa è logora, ha già denunciato delle carenze. Va migliorata assolutamente", le parole di Chirico. Che vaglia la situazione Higuain e passa in rassegna i problemi bianconeri con la rescissione di Khedira. Come risolvere? "Con il metodo Moggi, così come fatto con Mandzukic. E alla fine Marione se n'è andato in Qatar, pur di giocare...".



Guarda il video del nostro Marcello Chirico: è qui in basso.