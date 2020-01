di Marcello Chirico

Il direttore editoriale de Ilbianconero.com Marcello Chirico analizza gli ultimi movimenti di mercato della Juventus, sia in entrata che in uscita. Emre Can è sul piede di partenza, De Sciglio potrebbe essere inserito in uno scambio col Napoli mentre Fabio Paratici pensa al colpo di coda per beffare nuovamente Marotta dopo aver strappato Kulusevski all'Inter. Occhio alla mossa che sta pensando il Chief Football Officer bianconero. Vidal invece non è un obiettivo concreto per il club bianconero che però, al contrario dei nerazzurri ha un ottimo rapporto con i blaugrana.



Trovate tutto nel nostro video: