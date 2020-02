Il fantasma diha iniziato a fluttuare nelle stanze della Continassa già a dicembre, dopo la doppia, pesante sconfitta con la Lazio in campionato prima e Supercoppa poi. Sconfitte mal digerite in casa Juve, in particolare da proprietà e presidenza, entrambe già in estate non così propense a silurare il livornese dei 5 scudetti consecutivi più altri trofei e finali annesse.E insieme a loro, gran parte della tifoseria juventina (me compreso) sicura che il ciclo di Allegri fosse finito e in panchina ci fosse bisogno di un cambio e di idee nuove.Tutti avrebbero voluto Guardiola (società compresa) ma Pep non era disponibile e allora si è virato su Sarri.Per carità, se nella tua carriera l’unica squadra di livello che hai allenato è il Napoli, ci sta. Napoli col quale Sarri non ha vinto nulla, però ha incantato tutti col suo gioco.Di quel bel gioco finora alla Juve non se n’è visto, anzi, al momento la Juventus è la squadra che pratica il peggior calcio della Serie A.Se dovessi spiegare come gioca la Juventus mi limiterei a dire che lo fa male, praticando un calcio senza capo né coda.Infatti la Juve di Sarri segna poco, spesso solo e grazie alle invenzioni di Ronaldo. Azioni personali, tiri. Raramente al termine di un’efficace azione corale.La Juve di Sarri crea poco, in compenso subisce molto: più tiri nello specchio delle passate stagioni, più gol. Talvolta anche un paio a partita.Eh, mi si dice, ma è ancora in testa al campionato.A preoccupare è pure la richiesta di aiuto fatta proprio da Sarri dopo la sconfitta al. La squadra spesso perde la concentrazione, commette errori e lui non ne capisce i motivi, ergo non sa come risolvere il problema. Quasi a voler ammettere che la squadra non lo ascolti, non lo segua, faccia di testa propria, oppure vada in confusione mentale non capendo cosa gli chieda l’allenatore. E allora Sarri chiede aiuto.Aveva Roberto, ma anche Luppi, De Marchi, Julio Cesar.Lo confesso, non sono un estimatore di Allegri, pur riconoscendogli delle indubbie capacità gestionali, cosa che Sarri non possiede se è arrivato a lanciare un SOS alla società.Martusciello disse un giorno che c’è bisogno di tempo per inculcare nuove idee di gioco ad una squadra, Sarri aggiunse che pure Klopp ha iniziato a vincere col Liverpool dopo due anni. Se tanto mi dà tanto,Penso che nemmeno i suoi principali sponsor, ovvero Paratici e Nedved, avessero preventivato una simile eventualità quando lo scelsero a giugno.Così come lo è per Ronaldo, a caccia del 6° Pallone d’oro, e capace pure di andarsene nel momento in cui dovesse capire che alla Juve non potrebbe più farlo.Ecco perché in queste ore alla Continassa è tornata d’attualità l’opzione Acciuga , attualmente ancora a contratto con la Juve e quindi l’unica praticabile nell’immediato.Non credo la sceglieranno, significherebbe bocciare pure Paratici e Nedved,Serve una svolta decisa e repentina, altrimenti quel fantasma potrebbe materializzarsi per davvero.