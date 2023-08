Il commento, nella rubrica Juvemania, di Marcello Chirico sull'amichevole americana vinta dai bianconeri con le merengues di Ancelotti. "Come sarebbe bello vedere la Juve giocare per almeno 1h come ha fatto nei primi 25 minuti. Vlahovic? Un giudizio lo si da dopo 1 stagione e mezza, non dopo 10 minuti in cui è riuscito anche a segnare".



