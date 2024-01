Una scelta condivisa. Così l’hanno spiegata quelli dell’AIA il non aver designato neanche stavolta per una gara importante come il. Una condivisione interna – fanno trapelare dalla Capitale – e dettata dal desiderio di evitare possibili polemiche.Tradotto: Rocchi & friends, neanche questa volta,, utilizzando la scusa della diplomazia. Il motivo vero, invece, è la paura che li assale ogni volta che sul calendario, che – lo sanno ormai anche i muri della sede di via Campania –Da quel 2018, da quel Derby d’Italia vinto sul filo di lana da Madama,Stiamo comunque parlando, a ben sei anni di distanza, di una partita in cui solo lasi giocava locol, mentre l’Inter – distaccata di 25 punti e quarta in classifica – si contendeva con la Lazio l’ultimo posto Champions (poi ottenuto per differenza reti). Ma siccome, secondo la vulgata nerazzurra (e napoletana), con quella decisione impedì all’Inter non solo di vincere quella gara ma anche di pareggiarla, soprattutto – ed è l’aspetto ancor più grave –Men che meno che arbitri di nuovo un Inter – Juve.Infatti all’AIA sembrano ancora tuttidalle possibili conseguenze, fedeli probabilmente al mantra carraresco “per carità di Dio, domenica non si commettano sbagli a favore della Juve” pronunciato ad un designatore proprio prima di un Derby d’Italia del 2004. Errori che, ovviamente, domenica prossima dovranno evitare di fare anche, giudice di gara designato daal VAR, “il miglior varista d’Italia” a detta del designatore.Irrati è anche quello che 2 anni prima, proprio in un Juve-Inter,(e da Lissone gli fecero da sponda dicendo di non possedere un’immagine chiara della posizione geografica di quel pestone).Al di là comunque della scelta caduta su, è davvero paradossale, per non dire comico, che dopo 6 anni da quell’episodio incriminato advenga ancora interdetto di dirigere una partita così importante, lui che ha arbitrato una finale di Champions e una semifinale dell’ultimo mondiale in Qatar.Per giunta, in una stagione a dir poco catastrofica per i fischietti nazionali e in cui proprio Orsato è stato quello meno contestato.(il noto “sentimento popolare”), i commenti dei media, magari il mal di pancia dell’Inter. Che una volta chiamava i designatori per invitarli a designare il migliore su piazza proprio per Inter-Juve (“Metti dentro Collina!”)E all’AIA se ne guardano bene dal mandarglielo. Definite voi tutto questo con una parola.