. Commentiamo la prima. È già un passo avanti rispetto a soltanto una settimana fa, quandoripeteva quasi in loop ad ogni conferenza stampa che l’obiettivo principale in casa Juve, per questa stagione, era qualificarsi alla prossimaNessuno in società lo contraddiceva e neppure gli ha mai chiesto di rettificare, perché erano e restano tutti allineati con il pensiero dell’allenatore. A cominciare dal padrone. Ad andare controcorrente erano solo i tifosi, gli unici rimasti a ragionare sempre in grande, come dovrebbe essere la regola alla Juventus. Dopo però l’importante (e per certi versi inattesa) vittoria a San Siro contro il, anche Max ha finalmente sdoganato quella parolina lì, seppur con le dovute precauzioni. “Nessuno la vuole ricacciare indietro la parola scudetto", però, ha chiarito, “bisogna avere chiaro l’obiettivo che è la Champions, dopodiché faremo le valutazioni del caso”.E per arrivare a fare questo, Allegri ha indicato anche la strada: restare compatti, focalizzati sull’obiettivo e vincere soprattutto con le piccole. Tipo domani con il Verona. “Abbiamo il dovere di farlo”.. Ma stavolta il tecnico bianconero non ha insistito tanto come prima della gara con il Sassuolo, segno che in allenamento e in spogliatoio non ha registrato la stessa aria svagata di allora. Se però la Juventus non vincesse con il Verona, allora bisognerà riavvolgere il nastro e tornare a ragionare in piccolo, perché significherà che la squadra non sarà ancora pronta per il salto di qualità tanto atteso.Per battere la squadra di Baroni serviranno i gol, però ancora non si sa con quale attacco verrà affrontata, perchérestano in dubbio. Eppure, anche stavolta, Allegri ha detto che la squadra “sta bene”, a parte quei due lì. Entrambi non ancora recuperati a pieno. Infatti il tecnico livornese ha già premesso che non sa se partiranno loro in attacco dall’inizio. E a meno che non sia pretattica (con il Verona?), difficilmente lo saranno.. E se si vuole puntare al bersaglio grosso, Chiesa è imprescindibile. Così come serviranno i gol di Vlahovic, fermo alla doppietta con la Lazio. Dopo aver perso per strada due centrocampisti (), questa Juve non può fare a meno di Federico e DV9, altrimenti - Bologna docet - diventa complicato battere pure le piccole, e tornare a pronunciare la parola scudetto.