Il regalo di Koulibaly e le critiche a Matthijs de Ligt. Il nostro Marcello Chirico scende in campo, metaforicamente e letteralmente: il Napoli è già alle spalle, ma prima di addentrarci nei primissimi bilanci che la sosta porta con sé, tocca chiarire un aspetto: la rivincita bianconera, dopo la zuccata vincente del senegalese di ormai due stagioni fa, è di una dolcezza che non ha eguali. E Matthijs? Deve stare tranquillo: tempo e talento sono dalla sua parte. Chirico non ha dubbi: non va massacrato, com'è già accaduto nell'immediato post partita e nei commenti - anche della stampa - di quest'oggi. De Ligt è un patrimonio, va tutelato e supportato. Esattamente come la sua Juventus. Guarda l'ultimo video!