di Marcello Chirico

Il countdown è già iniziato da giorni, ancora poco e si riparte. Prima la Coppa Italia, poi il campionato: Juventus protagonista assoluta, da una parte in semifinale e dall'altra prima in classifica a giocarsi lo scudetto con la Lazio (e l'Inter, più indietro). Negli ultimi gioni hanno fatto discutere però la scelta dei playoff come piano B in caso di ulteriore stop al campionato prima del 10 luglio, e, soprattutto, il trattamento riservato alle Women. Il campionato femminile infatti è stato fermato, ma nonostante la squadra di Rita Guarino fosse a +9 sulla seconda non le è stato assegnato lo scudetto.



Nel video qui sotto il direttore editoriale Marcello Chirico commenta le scelte degli ultimi giorni