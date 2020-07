Nonostante il possibile peso per il campionato, questa sfida non era così sentita, almeno non come classica del calcio italiano. La forte differenza in classifica, le tante gare in pochi giorni, poca preparazione hanno fatto il resto. Eppure, sono bastate due parole per rivitalizzare l'ambiente e scatenare i social:. Lo ha portato alla luce Gazidis, indirettamente, offrendo a Maldini lo stesso ruolo nel nuovo Milan. Ma per i tifosi è molto altro. Per i milanisti è odio e rabbia, per la Juve un rimpianto, quello della finale di Manchester 2003, su cui i rossoneri ancora scherniscono. Del resto, vivono di ricordi...