. Restano però ancora 20 giorni di mercato e tutto può ancora accadere, compreso che ilrilanci ancora una volta per. Per ora, però, lo scambio conparrebbe scongiurato, per la felicità di tanti juventini che non lo hanno mai voluto.Dovrebbero però anche domandarsi anche, pur avendo soltanto 23 anni e una potenziale fulgida carriera davanti. La risposta è facile:. Ovvero, almeno 80 milioni, considerati troppi per tutti. Per un calciatore che sarà anche giovane e nazionale serbo, ma che da un anno e mezzo non segna più con la regolarità e la frequenza che aveva alla(dove divenne pure capo cannoniere della Serie A) e, per giunta, afflitto anche da una fastidiosissima pubalgia che ne condiziona da troppo tempo il rendimento.Finora solo ilha manifestato un interesse concreto vedendo la possibilità di scambiarlo con, del quale vuole assolutamente disfarsi, però i Blues non vogliono nemmeno svenarsi col conguaglio da dare alla Juve. Ecco perché l’offerta+ soldi non supera i 20 milioni e non soddisfa per nulla. Che, arrivati a questo punto, potrebbero pensare di tenersi DV9 anche per questa stagione, sperando in un risveglio del proprio centravanti e pensare così magari di rivenderlo la prossima estate alla cifra desiderata oggi.E questo perché, al momento, non c’è nessun altro club disposto a pagarglielo così tanto ma soltanto ad un prezzo inferiore. Magari ciò a cui potrebbe puntare ildopo la cessione dial. Gli Spurs hanno appena incassato 100 milioni, però è tutto da vedere se saranno disposti ad utilizzare gran parte della somma per prendere. Vero che col club londinese i rapporti sono buoni, e il recente riscatto dilo dimostra, ma la cifra chiesta da Madama finora è stata ritenuta esagerata pure per lui.Il Bayern, prendendo Kane, non ha più bisogno di un centravanti, mentre ilsi è fermato alla telefonata esplorativa di, senza poi portare più avanti il discorso., iscritto a bilancio per una cifra attorno ai 50 milioni e quindi, come minimo, da vendere a 75/80 milioni per realizzare una soddisfacente plusvalenza. Dovesse invece essere scambiato con un altro giocatore, il conguaglio deve essere congruo. Altrimenti Vlahovic resta dov’è.Fino al 31 agosto resterà comunque sul mercato, in attesa dell’offerta interessante e vantaggiosa, come fatto capire dallo stesso Allegri dopo l’happening tutto bianconero all’Allianz. Perché, nonostante i tifosi abbiano espresso in modo chiaro – con cori e striscione - la propria contrarietà all’arrivo del belga. Ma alla Continassa hanno bisogno di sistemare il bilancio e di incassare un bel po’ di soldi, la cessione a sorpresa diallane è la prova.