Otto episodi. Ce ne sarebbe qualcuno in più, ma il designatore Rocchi ha fatto pubblica ammenda almeno su otto errori clamorosi dei suoi arbitri in questo campionato . Errori che hanno modificato la classifica di Serie A, che altrimenti sarebbe stata diversa. Questo conferma quanto abbiamo detto e scritto nei giorni scorsi:Perché, sottraendo i punti conquistati grazie alle topiche del Var,Con buona pace di Materazzi che si è autonominato legale difensore dell’Inter , sostenendo che l’unico scopo delle polemiche arbitrali sia quello di buttare giù la squadra nerazzurra. Una sindrome persecutoria che gli interisti si trascinano dai tempi di Moratti ma che la relazione Palazzi 2012 e, adesso, l’ammissione di Rocchi smentiscono in toto:Grazie soprattutto ad un’applicazione discutibile del protocollo e un’altrettanto poco coerente del regolamento.Viene però da chiedere perché nella black list dell’AIA non siano stati inseriti anche altri errori macroscopici, che erano stati materia di accesi dibattiti in tutte le sedi: campo, extracampo, giornali e trasmissioni tv.. Sul primosi è pure espresso, così: “Non è un fallo, dovesse avvenire in area spero nessun arbitro assegni un rigore”. I fatti, però, lo smentiscono: all’ottava giornata, in Inter-Bologna, proprio per un’analoga trattenuta di Lautaro (sempre lui) su FergusonPerché il fallo era nettissimo, e Rocchi non disse assolutamente nulla. Per la serie: difformità di giudizio.Sul secondo, il Var sostenne che il tocco era “troppo leggero”, in altre occasioni vennero assegnati però dei rigori per contatti minimi.In lista manca pure lche mise il lucchetto alla vittoria nerazzurra. Eppure in tanti, anche ex arbitri, giudicarono plateale la caduta del francese, nemmeno toccato dai difensori ciociari. Pure su questo Rocchi & friends la pensano diversamente.Il designatore, al contrario, si sbilanciò sul tocco di braccio da parte di Bani in Genoa – Juventus, “questo è più rigore che no” disse, però misteriosamente quell’episodio non compare tra gli errori, pur ritenendolo tale.. Insinuiamo?