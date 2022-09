La Juve non gioca, ma i temi di discussione non mancano. Il CdA di venerdì ha offerto molti spunti di riflessione sul mondo bianconero, tra presente e futuro prossimo, perché i vertici del club hanno parlato anche della squadra e dell'allenatore, come era già successo in passato con il caso riguardante il rinnovo di Paulo Dybala. Se la squadra va bene, del resto, anche i conti vanno bene, è un circolo che si auto-alimenta, in positivo come in negativo. E quindi Allegri? Com'è la situazione, ad oggi?



Guarda il video a cura del direttore editoriale Marcello Chirico.