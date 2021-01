La Juve batte 2-0 contro il Napoli e vince la Supercoppa italiana. Un successo fondamentale, il primo per Andrea Pirlo che può festeggiare e sorridere in una settimana per lui molto tosta. La Juve tira un sospiro di sollievo in una notte senza grandissimi episodi, ma condizionata dalle solite polemiche. Dal rigore alla questione sportività, che i tifosi azzurri hanno tanto invocato dopo il rigore sbagliato da Insigne, a Cuadrado, entrato nel mirino di alcuni per essersi ripreso dal Covid e aver giocato così bene...

Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, ha parlato così nel suo video commento sul nostro canale Youtube: