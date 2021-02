5







di Marcello Chirico

Napoli-Juventus 1-0, una partita che lascia ancora strascichi negli umori dei tifosi juventini. Per la sconfitta in sé, ma anche per come è maturata: il rigore che tanto ha fatto discutere, statistiche che parlano di una Juve a tratti dominante, ma che non è riuscita lo stesso a segnare. Fatto sta che la squadra di Pirlo adesso si trova di nuovo in difficoltà nella corsa allo scudetto. Non una notizia bellissima, a pochi giorni dalla Champions League.



Questo l'appassionato commento del giorno dopo su Napoli-Juve di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com: