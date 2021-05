di Marcello Chirico

Avete visto come ha caricato, il Bologna, la partita con la Juve? Avete visto Mihajlovic, Sansone e pure lo striscione degli ultras? Ecco, mi aspettavo una guerra e invece la Juve ha fatto una prestazione incredibile. Mi spiace che Sinisa abbia avuto da dire prima e dopo la gara: ma la colpa è solo sua e di come ha caricato i suoi ragazzi.



Incredibile quanto accaduto a Napoli: tutto l'ambiente crolla e se la prendono con la Juve. Ma perché? Ve la siete meritata, in un anno in cui c'è stato di tutto e soprattutto il caso delle ASL. Basta con questa cultura del sospetto: buona Europa League.



Chiesa è stato l'anima della Juventus: dà tutto per tutto, ha capito cosa vuol dire stare qui. La maglia non gli pesa e trascina la squadra, stando in mezzo a tutte le occasioni.



Bene anche Dybala - e quando fa bene, lo premio! -, al centro della partita e il primo gol di Morata è tutto suo.



Poi Morata super, Rabiot benissimo. E chi sbaglia? Kulusevski dev'essere più pronto: alle volte sembra che dorma. E Ronaldo è senza voto, ecco perché...