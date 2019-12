Di episodi di cui discutere, all'interno dei novanta minuti più recupero di Juve-Lazio, ce ne sono e ce ne sarebbero.. "Varriale non è più credibile", e questo è un danno per tutti e specialmente per gli 'juventini, che ovviamente pagano il canone'. Dalla delusione per la sconfitta in finale a quello che ora dovrà fare Maurizio Sarri per riprendersi il favore di squadra e tifosi: Mister Marcello traccia il percorso da fare, la strada da seguire. Tutto nel'audio qui in basso.