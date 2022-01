2







di Marcello Chirico

La Juve a caccia di una punta... prima per completare il reparto, ora per sostituire Alvaro Morata. Lo spagnolo ha già un accordo di massima per trasferirsi a Barcellona in questa sessione di mercato e i bianconeri si muovono per rimpiazzarlo, prima di lasciarlo partire. Il numero 9, consapevole di un riscatto che non arriverà a fine stagione, si è mosso per tempo e contattato dal tecnico blaugrana Xavi ha immediatamente accettato la proposta di un'avventura che possa durare almeno 18 mesi. La trattativa prosegue perché le parti da mettere d'accordo sono diverse, ma la Juventus è già alla ricerca del suo rimpiazzo, con Icardi come favorito. Il club bianconero, però, necessitava già di una punta prima di questo caso Morata e ora si trova con l'attacco potenzialmente sguarnito e privo di alternative reali. Come fare? Bisogna rimediare al più presto, ma le prime mosse non sono certo delle migliori, specie considerando quando accaduto con Ronaldo negli ultimi giorni dello scorso mercato...



Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, ha parlato di Morata e del suo possibile addio nella sessione di mercato di gennaio.