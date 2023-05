Marcello Chirico nel suo video approfondimento JuveMania torna sulla giornata nera di lunedì della Juventus. Dalla penalizzazione al ko contro l'Empoli... per cui l'accusa va anche ai giocatori: "Vero che sentenza è stata comunicata a un quarto d'ora dall' inizio della partita, ma i giocatori sapevano che sarebbe arrivata. Deboli psicologicamente ma anche tecnicamente". E non solo, nell'analisi c'è spazio anche per il commento di quanto sta accadendo fuori dal campo e che ha come protagonisti Chiné, Ceferin e... Gravina. Ecco perché: "FIGC? é la stessa del 2006, da sempre contro Juventus. Ecco perchè sarebbe stato giusto andare al TAR. E con la Uefa giusto tenere duro, visto che con Barcellona e City Ceferin si comporta diversamente".



Il video completo di seguito: