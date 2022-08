Con quello che si ha in cassa (poco) o racimolando risorse attraverso qualche cessione (e non sempre quelle davvero necessarie). Questo è il mercato di fine agosto della Juventus, che necessiterebbe di rinforzi ma che non dispone dei soldi necessari per andarli a prendere, anche perché il gruzzolo incassato con la cessione diè già stato tutto speso per. All’appello mancano ancora un terzino sinistro e un centrocampista , ma il tempo stringe -e nonostante 2 aumenti di capitale nell’ultimo triennio – si deve puntare sui saldi. Come capitato per la punta di scorta, ovveroCentravanti che già tre anni fa fu ad un passo dal bianconero ma, per la solita storia che i giocatori delnon si cedono allaper principio, piuttosto che darlo a Madama lo mise fuori rosa e lo cedette nella finestra invernale alper 8 mln , inserendo pure una percentuale a proprio favore del 20% sull’eventuale rivendita.La Juventus alla disperata ricerca di un attaccante , dopo aver perso, conche rientrerà (se va bene) a ottobre e il soloa disposizione oltre, è tornata di corsa sul polacco, che in Ligue 1 non ha di certo brillato (16 gol in una stagione e mezza di permanenza) . Dopo non essere riuscita a riportare a Torino Alvaro, non avercela fatta a convincere il Bologna a cedergli, non potendo permettersi l’ingaggio lunare chiesto da, ha virato sul piano C, Milik appunto. Perché il prestito gli costerà solo 1 milione e il riscatto (non obbligatorio) sette.Poi, che il polacco sia in netta fase calante, sia andato coi gol in doppia cifra solo 4 volte nei campionati in cui ha giocato nelle ultime 10 stagioni, infatti al Marsiglia spesso non partiva quasi mai titolare, e sia fisicamente “delicato” (si è già rotto 2 crociati ed ha ricorrenti problemi muscolari), si è fatto finta di non considerarlo, facendo di necessità virtù., se lo è fatto piacere. Perché il bilancio viene prima del campo. Non vale Morata, ma costa poco.E siccome è dai tempi diche serve un regista di ruolo e non un adattato (il primo fu Khedira, poi toccò a Pjanic e adesso a Locateli) si andrà finalmente a prendere(obiettivo bianconero dal lontano 2019) finanziandolo, però,con una cessione che magari non si vorrebbe e nemmeno dovrebbe fare. Tipo, sul quale dopo la gara di Genova Allegri non si è proprio espresso in maniera del tutto positiva ( “non ha giocato perché mi serviva più qualità”).Adesso peròo quando sarebbe andato a scadenza in estate , pagandolo zero, ma pur di aggregarlo subito alla rosa sborsarono 4 milioni al. Lo svizzero non è di sicuro un top nel suo ruolo, ma resta comunque un tipo di centrocampista che può tornare utile nel mediocre centrocampo attuale bianconero: ha fisico, corsa, sa inserirsi in area, talvolta segna.E invece potrebbe partire proprio lui, perché ha mercato. A differenza didue sopravvalutati strapagati che nessun club si azzarda ad accollarsi a quelle cifre. Sarebbero stati quelli assolutamente da cedere, mafinora non c’è riuscito. E non lo si può giustificare ripetendo a random che l’errore lo commise prendendoli(di cui lui era il braccio destro) , perché le capacità di un dirigente – soprattutto alla Juventus – si misurano proprio dalla bravura nel saper vendere gli esuberi. Qualità in cui anche il tanto celebrato Marotta juventino spesso difettava.A volte non basta esibire il blasone Juve per centrare le trattative di mercato, bisogna essere scafati. Come lo era Moggi, e lo fu a suo tempo Boniperti.