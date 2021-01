2







di Marcello Chirico

Squadra in crescita, Pirlo trova la quadratura del cerchio e inizia a capire chi deve andare in campo. Ieri ha funzionato tutto, a Genova. Al di là della fase offensiva, ma solo perché si poteva concretizzare prima, a prescindere dall'appannamento delle due punte. A proposito: dalle informazioni che abbiamo a IlBianconero.com, sappiamo che Ronaldo è in fase di richiamo di preparazione. Così si rende pronto alla seconda parte della stagione. Alla Champions League.



Bene il centrocampo: finalmente Bentancur e Arthur hanno funzionato. L'uruguaiano ha fatto undici recuperi, ieri ha fatto quello che gli si chiede da sempre ed è un giocatore che dimostra impegno e che sta crescendo. Dal brasiliano mi aspetto un po' di verticalizzazioni in più, difende la palla come nessuno. McKennie è straordinario, universale, lo si trovava ovunque: imposta e pressa, straordinario. E Chiesa? Ottimo, direi. Non l'ho mai visto così, alla grande come Chiellini. Vi dico una cosa: quando c'è Giorgio, gioca bene anche Bonucci. E non si prende più gol!



Altro tema: la Juve, per recuperare, è costretta a vincere. Ma non la vedo semplice. Soprattutto se quella che è in testa continuerà a beneficiare in questa maniera di calci di rigore a favore. Non è possibile, a prescindere dai falli, darli soltanto al Milan! Non così tanti!



Tutti i numeri e lo sfogo di Chirico: guardate il video qui in basso...