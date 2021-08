Come girano! Come le ventole alle mie spalle, così girano - a tutti - le scatole per questo mercato della, tra colpi non ancora chiusi e la trattativa per il rinnovo diche necessita ancora di qualche appuntamento.Partiamo da: il Sassuolo ha abbassato le pretese, ma non c'è ancora l'accordo. Per fortuna il giocatore si sta comportando da gobbo vero e stavolta sembra tutto in dirittura d'arrivo. Ancora un po' di tempo, poi vedremo.E Dybala? Tutti parlano di ottimismo.Staremo a vedere anche su Pjanic: Ramsey dovrebbe fargli posto ed è ancora lì. E come girano, le ventole e le scatole...