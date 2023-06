Marcello Chirico in JuveMania avverte i tifosi juventini sul tipo di mercato che la Juventus potrebbe fare: "La società deve sperare gli venga rinnovata per altre 2 stagioni la formula di settlement agreement, in modo da poter rimettere i conti in ordine con più calma. In caso contrario, sarebbe un mercato improntato al massimo risparmio. Manna deve comunque cedere bene tutti gli esuberi e Vlahovic a non meno di 80 milioni".



Guarda il video di seguito: