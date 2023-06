Marcello Chirico su JuveMania commenta le notizie sulle faraoniche offerte arabe recapitate ad Allegri: "Non gli interessano, perché non vuole trasferirsi in Arabia e soprattutto perché ritiene che accettarle significherebbe uscire dal giro del calcio che conta. E' arrabbiato ma vuole che sia la Juventus a cacciarlo, pagandogli tutto ciò che gli deve". Quindi un pensiero sulla finale di Istanbul: " Gli interisti non pretendano gli elogi lo stesso anche da sconfitti, loro con la Juventus non lo fecero mai".



Guarda il video: