E poi mi accusano di essere “ossessionato dall’Inter!”, mentre è vero l’esatto il contrario:Lo dimostrano i fatti:Una discreta media, non vi pare? Il sottoscritto si limita a registrare e commentare quanto dichiarano loro, col beneplacito degli infastiditi interisti.Dime ne sono già occupato in un video, e vi rimando a quello . Passo quindi agli altri due. Cominciando da Mr. Smoking bianco,, entrato in tackle duro durante una diretta Instagram.So già quale sarà la difesa dei tanti avvocati della Beneamata sparsi sul web: ha specificato,. Ringrazio per la segnalazione, però l’avverbio non cancella tutto il resto. Anzi, ci va in collisione totale:. Se odi, sei tutto fuorché sportivo. Uno sportivo autentico non odia nessun avversario. Soprattutto, non lo dice.Ha anche rivelato che gli sarebbe piaciuto. Di quella gara ricordo bene il momento in cui proprio lui si rivolse in campo ai giocatori laziali, rimproverandoli per quellae ricordandogli come un paio di anni prima, a Perugia,In pratica si sarebbe aspettato da loro un trattamento,diciamo, di favore. A proposito dello “sportivamente” di cui sopra.Passiamo a. L’ex portiere nerazzurro, in un’intervista tra amici su FCInter1908,Pretendendone la paternità, e rivelando pure una furbata:Però quella rete Toldo la sente tutta sua, ricordando pure la grande festa sugli spalti per quel gol: “A San Siro erano tutti ubriachi di felicità!”.Andasse a rivedersi, nei filmati dell’epoca,: sAvessero convalidato una rete del genere alla Juventus,, non per la felicità bensì per la rabbia. Invece l’arbitro Collina (“il migliore” come disse una volta Facchetti) assegnò quel gol, e adesso Toldo se ne fa pure vanto.