Derby d'Italia rinviato. Al 13 di maggio. Non ci sono le porte chiuse ma... a qualcuno non vanno più bene, improvvisamente! La mano lunga della famiglia, le decisioni della Famiglia, il Potere del presidente che ha fatto cambiare tutto: chi più ne ha, più ne metta. 'Fermiamo questa pagliacciata', è tornato anche l'hashtag che va di moda tra gli antijuventini. Pagliacciata totale. Marotta si è arrabbiato, ma a Beppe va ricordato che ci sono state partite rinviate anche due ore prima della partita. Come avrebbero preferito le porte chiuse, gli interisti. Peccato...



