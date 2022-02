di Marcello Chirico

Dopo questo pari con l'Atalanta, a qualcuno uscirà dalla testa il concetto dello scudetto. Allegri ha detto che non ci pensava già prima, ma ho visto che tanti tifosi continuavano a pensarci.



Ecco, adesso bisogna pensare a difendere il quarto posto. Perché con l'Atalanta vista stasera bisognerà lottare per mantenere la qualificazione alla Champions League. Davamo per scontata una vittoria questa sera, vista le condizioni della Dea di questa sera: tante assenze, però l'Atalanta è rimasta l'Atalanta. Squadra forte, che s'impegna sempre, mai da dare per morta. Il punto serve per tenerla a distanza, e ora col Toro non sarà facile.



Servirà ritornare a vincere. Stasera avrebbe dovuto segnare prima per evitare il pari. Il problema è di nuovo che non si concretizza, anche se si crea di più. Può essere la serata in cui Vlahovic non trova la porta, ma Dybala e Morata dovrebbero sopperire, altro che fare quei giochetti.



A proposito degli episodi: ho visto la furia di Marino. Ve ne parlo nel video qui in basso...