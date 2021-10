Il derby d'Italia non è bello se non è. Benvenuti alle polemiche suMa partiamo dallaNon è stata certamente la miglior partita dei bianconeri: ma perché Allegri ha messo quest'undici? Perché non ha giocatori al 100%, come Chiesa e Dybala. Il primo non è in gran forma, Dybala arrivava da un infortunio. Comunque, formazione sbagliata.La Juve meritava però di pareggiare la partita? L'Inter ha tirato 2 volte in porta, la Juve 4. Ci sono state parate di Szczesny? Nessuna. 51% di possesso palla. Per me, alla fine si è costruita una partita da pari. Meritato.E' sulla riga. Inzaghi si arrabbia sul protocollo? Ma se è già successo che il Var chiamasse il direttore di gara. E a Marelli dico che...