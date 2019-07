E se la Juve era abituata a finali di campionati duri da gestire e da affrontare, stavolta anche l'inizio del campionato sarà col botto. A raccontarlo è il nostro Marcello Chirico attraverso l'ultimo podcast che trovate qui in basso: Parma, Napoli, Fiorentina subito, con prima e terza giornata in trasferta. Altro che Inter, con il Lecce in casa e "gli amici del Cagliari" dopo. Sarà difficile perché adesso ci sarà da assimilare il gioco di Sarri e cambiare drasticamente abitudini. E poi: perché la Juve inizia nuovamente la stagione in trasferta? La domanda di Chirico si riferisce soprattutto ai criteri che hanno segnato questo calendario. Tutti da capire...