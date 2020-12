1







di Marcello Chirico

E' vero, la Juventus vista con il Benevento non è stata un granché. La squadra non girava e - soprattutto nella ripresa - le occasioni sono state davvero poco. Il giorno dopo però erano tutti d'accordo: c'era un rigore non fischiato su Matthijs de Ligt. Ma che l'arbitro Pasqua non ha visto. Nemmeno il Var. Eppure la trattenuta in area di Improta era nettissima. Quell'episodio avrebbe potuto cambiare la partita, magari dare i tre punti alla Juventus. Nessuno se n'è accorto in campo, ma quando c'è da annullare un gol a Morata...



Il direttore editoriale Marcello Chirico commenta l'episodio