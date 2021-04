7







di Marcello Chirico

La Juve vince 3-1 contro il Genoa, ma non arrivano solo sorrisi. Sì, perché questa squadra mostra ancora alcuni dei propri limiti, soprattutto nella gestione dei momenti e nella concentrazione: troppo spesso, infatti, si perde nelle banalità e butta via vantaggi e occasioni. Troppo spesso si addormenta. Ma di chi è la colpa? Di Pirlo, non solo sua, ma soprattutto sua. Perché di certo non è un caso...



Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, ne parla così nel suo video commento a caldo: