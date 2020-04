8







di Marcello Chirico

Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com risponde alle frasi di Romelu Lukaku. Il suo non è stato un attacco diretto alla Juventus ma nelle sue parole in diretta Instagram con Thierry Henry ci sono state delle incongruenze e degli errori che devono essere sottolineati. Juve-Inter dello scorso 8 marzo si è giocata a porte chiuse, anche seguendo la volontà del club nerazzurro che voleva giocare a porte chiuse la sfida decisiva per lo scudetto. Come è andata a finire, però, lo ricordano tutti.



La risposta di Marcello Chirico a Lukaku nel video: