Giuntoli è già entrato in azione e punta due bersagli grossi: Lukaku e Milinkovic Savic.



"Il DS bianconero - racconta Marcello Chirico in JuveMania - deve prima di tutto vendere, ma può anche scambiare o inserire alcuni giocatori in altre trattative. Da qui l'idea dell'operazione Vlahovic per Lukaku. Vero che il belga vuole l'Inter e l'Inter se vende Onana va immediatamente a riscattarlo al Chelsea, ma se tutte le tessere del puzzle non andassero al loro posto, ecco l'opportunità con la Juve.



Che vuole (e non da oggi) Milinkovic Savic,. Per arrivare al serbo, Giuntoli è disposto ad inserire tre giocatori. Lotito vorrebbe rinnovare col serbo ma se ascolta anche le proposte dei vari club. E Milinkovic serve alla Juve se Pogba non dovesse recuperare al 100%, perché i dubbi sul francese persistono. Il gesto migliore che potrebbe fare sarebbe quello di decurtarsi o azzerarsi l'ingaggio".