Tutto come previsto, con buona pace degli amici laziali che ormai sono vittime della sindrome da accerchiamento. "Prendono di mira Lotito per attaccare la Lazio", sostengono loro. E' il loro presidente a tirarsi addosso le critiche. Aveva minacciato la settimana scorsa di riprendere quanto prima gli allenamenti, adesso l'ha fatto davvero: lunedì 23 riprenderanno le sedute con Inzaghi. Detto, fatto. Unico club ad averlo deciso, nonostante il parere negativo dell'AIC, che sta chiedendo alle società il rispetto delle regole imposte dal Governo. Soprattutto ora. Lotito non ci sente, a riprova di quanto poco lo preoccupi l'attuale emergenza del Paese. Tira dritto, facendo spallucce davanti al coprifuoco. Se ne infischia di divieti e possibili rischi di salute per tutto il suo gruppo di lavoro. Ma un possibile scudetto vale più del contagio? Forse immagina che lo possa vincere solo la Lazio, questo scudetto...



