di Marcello Chirico

Mesi di Diaconale, e poi è tornato. E' tornato Lui. Claudione Lotito ha ripreso le luci dei riflettori e si è irradiato con l'ultima intervista. Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com, non poteva non commentare le parole del patron della Lazio: dai massimi studi di pedagogia e medicina, alla confessione sull'uscita dall'Europa League. Ma gli azionisti della Lazio, chi gravita attorno a quel mondo, saranno stati contenti di un padre così padrone del destino del club? Chiediamo, per carità. Senza avere la presunzione di conoscere tutto. A differenza di qualcun altro...



Ecco il video di Chirico: da non perdere!