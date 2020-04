Clicca sul post qui in basso per accedere alla nostra pagina!

Avete cucinato tutti i piatti possibili e inimmaginabili? Avete finito tutte le serie da vedere su Netflix e non sapete più cosa fare? Lo sappiamo, sono giornate dure per tutti ma è giusto stare a casa, con la speranza che questa emergenza Coronavirus finisca il prima possibile per tornare alle nostre vite normali.Nel frattempo, però, vogliamo tenervi compagnia in questi giorni difficili: per questo abbiamo deciso di entrare nelle nostre nuove case con #APERITIVOBIANCONERO, tutti i giorni in diretta dalle 18.30 sul nostro profilo Instagram @ilbianconerocom. Sconfiggiamo la quarantena parlando di Juventus: dalla ripresa del campionato al campo, da Ronaldo al mercato. Una chiacchierata tra amici con un buon bicchiere a tenerci compagnia. Rigorosamente da casa. Per partecipare alla diretta, basta solo mandare la richiesta."Vedo dura il ritorno in campo, anche alla luce dei numeri in miglioramento sul fronte coronavirus. Il rischio che i calciatori possano essere ancora contagiati è alto, va tenuto in considerazione.Il caso del Belgio? Lì hanno deciso di assegnare lo Scudetto. In Italia, la voglia è quella di finire, anche perché la Juventus non vorrebbe uno Scudetto a tavolino. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire "No grazie", anche se Gravina ha messo la pulce che dalla Uefa potrebbero volere un vincitore per forza. Per il nostro DNA, noi vogliamo vincere sul campo. Lo avessero chiesto alla Lazio, Lotito si sarebbe preso subito lo Scudetto, anche senza giocare. Nel 2006 è stato arbitrariamente assegnato un titolo ad una squadra arrivata terza, è diverso da quest'anno. C'erano altri interessi dietro"."Come si fa a pensare di mandar via a cuor leggero un giocatore così? Poi, dalle voci che ho raccolto, c'è un rapporto ottimale con la società, per cui più che di cessione si dovrebbe parlare di rinnovo. Lo stesso vale per Dybala, che anche lui è stato tra i migliori e continuerà da dove ha lasciato"."Per quel che ha fatto vedere, non mi convince. Poteva fare bene in altri contesti, ma già un allenatore che dice che senza i suoi giocatori non riesce ad esprimersi... Hai, che vuoi di più? Però ce lo teniamo, anche perché dal City non sembrano esserci movimenti, vista la situazione. Qualcuno vuole Gasperini? Gasperini a Bergamo è un dio, ma quando ha provato ad alzare il livello, come all'Inter, ha fallito".