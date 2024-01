Marcello Chirico, nel suo video per la rubrica "Fino alla Fine", esamina il controverso caso generato dalle dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che ha evocato la metafora "guardie e ladri". Le reazioni infuocate da parte degli appassionati dell'Inter vengono esaminate sotto una lente critica, evidenziando il clima teso che si è instaurato.



Marcello Chirico approfondisce il contesto delle dichiarazioni e analizza come queste possano influire sull'atmosfera già accesa del derby d'Italia per la testa del campionato. Inoltre, si sofferma sulla designazione imminente in vista della partita tra Lecce e Juventus e sui precedenti di Doveri e Valeri.



Guarda il video: