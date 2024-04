@ilbianconerocom Le 3️⃣ verità che John #Elkann svela con la lettera agli azionisti ✉️ Le racconta @Marcello Chirico ♬ suono originale - ilbianconerocom

La lettera agli azionisti Exor scritta da conferma tre cose.La: Elkann ha scelto personalmente e chiamato Giuntoli e gli ha affidato le chiavi di questa squadra.La: si seguiranno i criteri di bilancio.La: la sua Famiglia non abbandonerà la Juventus, un legame che dura da cent'anni.Tradotto:, che non riguardano più, ma. E le voci sulla cessione? No, al limite cercherà un altro socio.