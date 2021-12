Ci risiamo? L’impressione è proprio questa: che la stiano apparecchiando di nuovo. Chi? Le Asl partenopee. Come accadde il 4 ottobre 2020, pure stavolta il dubbio se Juventus–Napoli si possa regolarmente giocare o meno la sera della Befana ha iniziato a insinuarsi nella testa dei tifosi juventini (come ha ben documentato nei giorni scorsi proprio Il Bianconero). Come dar loro torto, alla luce di ciò che si sta verificando nelle ultime settimane in ambito sportivo proprio in Campania. Non solo nel calcio, ma anche nel basket:Alla Salernitana è stato impedito di partire per Udine causa due positivi nel gruppo squadra, saliti poi a 5; alla Gevi Napoli di salire a Venezia per la sfida di A1 con la Reyer per un paio di casi di positività nel gruppo squadra.Per ora, all’interno della rosa azzurra, c’è già un contagiato da Covid-19, ed è Insigne: se da qui a fine mese dovessero aggiungersene altri, considerato quanto è capitato in questi giorni in Campania, sarebbe davvero da andarsi a giocare dal tabaccaio il rinvio della partita.Perché ricordiamo le pressioni esercitate per cercare di boicottare il torneo e non mandare i propri giocatori in Camerun, e perché non c’è molta voglia dipresentarsi all’Allianz Stadium con così tante assenze.In teoria per far rinviare una partita servono almeno 8 casi di positività all’interno di una delle due rose, sempre che però non intervenga un’istituzione sanitaria locale – appunto una Asl – a impedire la partenza di una squadra per motivi sanitari. Succederà pure stavolta?All’andata la Juventus scese al Maradona priva di tutti i sudamericani, rientrati in ritardo alla Continassa causa gare di qualificazione ai Mondiali giocate quasi a ridosso di quel Napoli-Juve.Anzi, gli juventini se la presero pure con Szczesny e Kean per le papere sui 2 gol partenopei.Adesso non sappiamo ancora con certezza se il 6 gennaio si giocherà Juventus-Napoli